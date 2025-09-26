Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu acı haberi sosyal medyadan verdi

Türk müziğinin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp, aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Acı haberi oğlu ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu:

Yağız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İNTİHAR DEĞİL"

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız.

Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR?

Sanat camiasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, Roman şarkıcıların en ünlüsüydü. Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

15 YAŞINDAN BERİ SAHNEDE

15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

REKORU VAR

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi hit parçaları vardır. "Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım" diye göbek atan Güllü'nün bu albümü 1,5 milyon satışıyla dönemin rekor kırmıştı.

Kariyerinin zirvesindeyken Gürol Gülter'le evlenip sahnelere veda etmişti. Ama sahneleri çok özlediği için geri dönmüştü. Çünkü o iki çocuğuna evde bakan anne olmayı, sahnelerin yıldızı olmaya tercih etmiştir.

KOCASINDAN DAYAK YEDİ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Güllü'nün eşi Gürol Gülter, çocukların kendinden olmadığını iddia etmişti. Sonrasında ise Güllü'nün kocasından dayak yediği haberleri geldi arka arkaya. Hatta Güllü'nün hastanedeki görüntüleri magazin gündeminde epeyce yer aladı.

İNTİHAR İDDİASI

Ancak gizli bir ses kaydı, Güllü'nün intihar girişiminde bulunduğu için hastanelik olduğunu ortaya çıkartır.

2008 yılında gittiği bir mekanda servis edilen rakı sebebiyle alkol komasına girer ve resmen ölümün kıyısından dönmüştü.

Daha sonra zayıflamak için mide ameliyatı olan Güllü, bunu herkesten gizlemiş "Bir trafik kazası geçirdim. İki ay yatakta yattığım için 43 kg vererek 50 kg'ye düştüm" demişti. Ünlü şarkıcı, yıllar sonra tüm mide ameliyatı olduğunu söylemişti.