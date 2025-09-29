Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde çarpıcı detay! Emekli emniyet müdürü açıklamalarıyla dikkat çekti

Güllü'nün yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında intihar ve cinayet şüpheleri hala konuşmaya devam ediyor.

Güllü'nün son görüntüleri sosyal medyada konuşulurken emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, katıldığı programda o videoyu değerlendirdi ve şüpheli bulduğu yerleri açıkladı.

"ŞÜPHELİ DURUM VARDIR"

"Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir, şunları söyledi:

"Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir.

"EŞYALARI DAĞITABİLİR"

Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor."