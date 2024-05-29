Şarkıcı Hadise, ezan sesini duyunca konsere ara verdi

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Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır konserinde halay çeken ve beğenilen Hadise, önceki gün de mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söylediği için eleştirilmişti.
Tepki yağdı
Büyük tepkiler alan Hadise'nin sosyal medyaya yeni bir video servis edildi.
Ezan arası verdi
Aynı konser günü alınan görüntülerde Hadise, ezan sesini duyunca bir uyarı yapıyor.
"Ezan için bir kenara çekiliyorum"
Ünlü şarkıcı seyircisine; "Arkadaşlar ezan için bir kenara çekiliyorum ben. Ezanı bekleyelim bitsin olur mu?" deyip sahneye küçük bir ara veriyor.
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