Şarkıcı Hadise, ezan sesini duyunca konsere ara verdi Aylardır konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Hadise, her sahneye çıktığı yerde gündem olmayı başarıyor. Ünlü şarkıcı, bu defa ezan okunduğu esnada sahnesini durdurdu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır konserinde halay çeken ve beğenilen Hadise, önceki gün de mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söylediği için eleştirilmişti.

Tepki yağdı

Büyük tepkiler alan Hadise'nin sosyal medyaya yeni bir video servis edildi.

Ezan arası verdi

Aynı konser günü alınan görüntülerde Hadise, ezan sesini duyunca bir uyarı yapıyor.

"Ezan için bir kenara çekiliyorum"

Ünlü şarkıcı seyircisine; "Arkadaşlar ezan için bir kenara çekiliyorum ben. Ezanı bekleyelim bitsin olur mu?" deyip sahneye küçük bir ara veriyor.