Şarkıcı Hatice canlı yayında uyuşturucu itirafında bulundu: "Adıma yasaklı madde aldı" Pop müziğe Kezban Yenge şarkısıyla başarılı bir giriş yapan şarkıcı Hatice, katıldığı bir programda menajerinin adını kullanarak yasak madde satın aldığını belirtti.

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Özel hayatıyla ve zaman zaman seçim kombinleriyle gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu defa açıklamalarıyla dikkat çekti.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hatice'nin açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

Şarkıcı Kalben'in yasaklı madde sattığı yönündeki iddiaları reddettiği konusu programda işlendi. Konu ile ilgili konuşan Hatice, başına gelen bir olayı anlattı.

Hatice, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bana ciddi anlamda zarar veriyordu"

"İsim vermeyeceğim bir menajerim bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım.

"Benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor"

Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor.

"Menajerim benim adıma uyuşturucu almış"

Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok. Adamları arıyorum 'Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik' diyorlar. Adam geldi 'Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım. O şahıs gece Ankara'da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış' dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış."