Şarkıcı Hilal Cebeci'nin yıllar içerisindeki değişimi gündem oldu

Haber Merkezi

90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında bir yıldız haline gelen ve meslektaşı Doğuş'la yaşadığı aşkla çok konuşulan Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolanmıştı.

İYİLEŞTİ

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti.

Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlatmıştı.

SON HALİ OLAY OLDU

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti. Cebeci'nin son halini gören takipçileri karelere yorum yağdırdı.