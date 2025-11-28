Şarkıcı İrem Derici, takipçisiyle mesajlaştı! Cevabı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile evlenmeye hazırlanan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında yer alıyor.

Derici, bu kez Instagram’da bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Bir takipçisi “İrem abla, senden akıl almamız gereken bir konu var” yazınca, Derici “Benden akıl alacak kadar çaresiz misiniz?” diye cevap verdi.

"DURUM VAHİM"

Takipçisinin “Durum o kadar vahim” yanıtını da paylaşan ünlü şarkıcı, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Derici, geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla olay yaratmıştı.

Durumu yanlış anladığını belirten ünlü isim, şunları söylemişti: “Biri, benim bile ağza alınmayacak şeyler yazmış. Ama ben o tweeti başka birine yazmışım. O başka biri çok tatlı bir şey yazmış. Farkına varmadım. Millet yazınca anladım. Bana ekran görüntüsü attılar, ne kadar utandım! Twitter’ı kızdan özür dilemek için açtım ama beni Twitter’dan atmışlar. Artık Twitter’ım yok. Sizden ricam, yanlışlıkla yazdığım o kızcağızı Instagram’da bulup bana atmanız.”