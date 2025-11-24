Şarkıcı İzzet Yıldızhan oğullarıyla poz verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından paylaştığı baba–oğul karesiyle dikkat çekti. Yıldızhan'ın uzun süredir merak edilen oğullarıyla verdiği poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"MAŞALLAH"

Paylaşımda oğullarının boyu ve benzerliği dikkat çekti. İzzet Yıldızhan hayranları, fotoğrafa yorum yağdırdı. Takipçiler "Maşallah, resmen babalarının kopyası!" gibi yorumlar yaptı.

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan sanatçının çocuklarının adı Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza.