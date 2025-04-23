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Şarkıcı Lvbel C5 yeni yaşını kutladı! Mekanda sazcılara para saçtı

Şarkıcı Lvbel C5 yeni yaşını kutladı! Mekanda sazcılara para saçtı ‘Havhavhav’ isimli şarkısıyla eleştirilen Rapçi Lvbel C5, bir mekanda doğum günü için parti verdi. Ünlü isim, oradaki saz ekibiyle çok kendi şarkısını söyledi.