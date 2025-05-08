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Sadece özgün sesiyle değil sahne kıyafetleri ve giyim tarzıyla da sık sık gündem olan Mabel Matiz, meslektaşlarıyla yaptığı düetlerle de beğeni topluyor.

Önceki gün bir davette görüntülenen ünlü şarkıcı, "Düet yaptığınıza pişman olduğunuz bir isim var mı?" sorusuna cevap verdi.

İsim vermekten kaçınan şarkıcı, 'Hiç şu an böyle bir skandala ihtiyacım yok. Ama şuna inanıyorum hayatta olması gereken olmuştur, olmaması gereken olmamamıştır.

"KEŞKELERE HİÇ GİRMİYORUM"

O yüzden keşkelere hiç girmiyorum. İnsan bazen insani birtakım git gellere düşebiliyor yani ama bu bütün hikayeye mal olacak bir şey değil' diye konuştu.