Şarkıcı Nez eleştirilere cevap verdi: "Yuva yıkan kadın olmadım"

Bir dönem aşk hayatıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Nez, eleştirilere neden olmuştu, Nedeni de son aşkı oyuncu Rüştü Onur Atilla'ydı.

10 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRMİŞTİ

Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Kemal ve Uygar adında iki çocukları olan çift, 10 yıllık evliliklerine 10 Haziran'da tek celsede nokta koymuştu. Atilla boşandıktan 20 gün sonra da şarkıcı Nez ile ilişkisini ilan etmişti. Eleştirilerin hedefi olan Nez'in mutluluğu kısa sürmüştü. 'Yuva yıkan kadın' olarak eleştirilen Nez'den açıklama geldi.

AŞK KARELERİ YAYINLANMIŞTI

Instagram hesaplarından aşk pozlarını paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ayrılık kararı almıştı. Özel hayatlarıyla çok konuşulan ikili, sosyal medyada birbirini takipten çıkmıştı.

KISA SÜRDÜ

Nez, birkaç zaman sonra da; "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" açıklamasını yapmıştı.

Nez sosyal medyadan kendisine yapılan yorumlara ateş püskürdü.Hakkındaki eleştirilere cevap veren Nez, şu ifadeleri kullandı: "Bugün yine bir sokak röportajım çıktı sevgili muhabir arkadaşlarım sayesinde. Çok gülüyorum çünkü yorumları okuyorum. Seviyorum yorumları okumayı çünkü halkın nabzını ölçüyoruz.

"YETER Kİ İYİ İNSAN OLSUN"

Diyorum ki orada benim için yok six packi olmuş görüntüsü şöyle böyle önemli değil. Ben kalbe bakarım yeter ki iyi bir insan olsun. Hayvanları sevsin, kendisi gerçekten hani bana iyi davransın. Ne parasına ne pulunda hiçbirinde değilim dedim.

"YUVA YIKMADIM"

Yorumları okumanız lazım arkadaşlar. Sen zaten gündeme gelmek için yuva yıkan kadınsın. 500 kez söyledim hayatımda ne geçmişimde ne de geleceğimde böyle bir şey olmadı olmayacak. O yüzden içim rahat. Size kendinizi rahatlatmanız için sosyal medya değil tedavi öneriyorum psikoloji mezunu olarak."