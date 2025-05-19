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Hem Yasak Elma’daki rol arkadaşı Eda Ece ile Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapmaya hazırlanan Şevval Sam, o arada da konser maratonuna devam ediyor.

Şevval Sam cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahneye çıktı.

"ÇALIŞMADAN DURAMAM"

Kasımda 51 yaşına basacak olan şarkıcı-oyuncu, “7/24 çalışabilirim. Bu, beni zinde ve genç tutuyor. Çalışmadan duramam.

"HEDİYELİYİM"

Bu dünyaya çok güzel bir hediye ile gönderilmiş şanslı insanlardanım. Çünkü sevdiğim meslekleri yapıyor ve hayatın tadını çıkarıyorum. Kitabımda oturmak yok, sevmiyorum." diye konuştu.