Şarkıcı Taylor Swift film sektörüne atıldı

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Güçlü yorumu ve eşsiz sesiyle tanınan ikonik sanatçı Whitney Houston, 11 Şubat 2012 tarihinde hayatını kaybetti.

1992 yapımı kült film The Bodyguard’da başrol oynayan ünlü sanatçı, büyük bir başarı elde etmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Houston ile milyonların aklına kazınan bu film, şimdi yeniden çekilecek.

BAŞROL TAYLOR SWİFT

The Eras Tour konser filmini de yöneten Sam Wrench’in yöneteceği bu projede başrolü Taylor Swift’in oynayacağı belirtiliyor.

Filmin erkek başrolü için Brad Pitt, Ben Affleck ve Tom Cruise gibi A-list isimler düşünülse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OYUNCULUĞU BEĞENİLMEMİŞTİ

Swift’in daha önce 2019 yapımı Cats filmindeki Bombalurina rolü de eleştirilmişti ve bu yeni proje için de benzer tepkiler aldığı ifade ediliyor.

Film olumsuz yorumlar alsa da, Swift projede yer almaktan keyif aldığını açıklamıştı.

Eğer anlaşma resmiyet kazanırsa, bu proje Taylor Swift’in oyunculuk kariyerinde önemli bir adım olabilir.