Şarkıcı Taylor Swift'in evlilik hazırlığı! Milyarlık servetini koruma altına alıyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelce, Instagram üzerinden nişan haberini duyurmuşlardı. Çift, ortak bir paylaşım yaparak “İngilizce öğretmeniniz ile spor hocanız evleniyor.” diye yazmışlardı.

35 yaşındaki Swift ve 36 yaşındaki Kelce, şimdilik yaklaşan düğünlerinin detaylarını gizli tutuyor.

EVLİLİKTE SERVET KORUMA SÖZLEŞMESİ

NFL yıldızı Travis Kelce ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı, finansal geleceğini ön planda tutuyor.

Aşktan başı dönse de yıllar içinde çok çalışarak kazandığı servetini koruma altına almaya kararlı olan Taylor Swift, daha şimdiden evlilik öncesi sözleşme peşinde.

Bu arada sözleşme üzerinde çalışan taraf sadece Taylor Swift değil, Travis Kelce’nin hukuk ekibi de konuya çoktan dahil olmuş durumda.

Başarılı bir sporcu olan ve yıllardır sponsorluk anlaşmaları da bulunan Travis Kelce’nin 70 milyon dolarlık serveti, Taylor Swift ise 1,6 milyar dolarlık serveti var.