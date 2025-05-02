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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yalın hakkında, Çimen Şov adlı programda bir iddia ortaya atıldı.

Programa katılan bir kadın, başına gelen üzücü bir anı paylaştı. Ünlü şarkıcı Yalın ile yaşadığı bir olaydan bahseden kadın, Yalın'ın kendisini ağlattığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"HAYRANIYDIM"

"3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için.

"MÜDÜRÜNÜ ÇAĞIR"

'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsonu da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye."