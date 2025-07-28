Şarkıcı Yeliz'in annesi vefat etti: 'Artık gerçek bir melek oldun"

90'lara damgasını vuran isimlerden biri olan şarkıcı Yeliz, aldığı acı haberi sosyal medyadan hesabından paylaştı.

67 yaşındaki isim, annesi Sevim Eker'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HUZURLA UYU"

Annesiyle bir karesini yayınlayan Yeliz, "Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın'la Yeliz'in bir taneciği. Huzurla uyu annem." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında annesini kaybeden ünlü sunucu ve şarkıcı Aslı Hünel, Yeliz'in paylaşımına yaptığı yorumda "Anneciğinin mekanı cennet olsun, Rabbim sana aileye sabır versin. Anne acısını yaşayan bilir, Rabbim dayanma gücü versin melek annemiz huzur bulsun gittiği yerde." ifadelerini kullandı.

Yeliz'in sosyal medya hesabından vefat eden annesi Sevim Eker'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Sevim Eker, 28 Temmuz Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.