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Haber Merkezi

''Beyaz Giyme Toz Olur', 'Gönül Dağı', 'Değme Felek', 'Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım' ve 'Seni Kalbime Yazdım' gibi dillere pelesenk olan türkülerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara, son zamanlarla geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sahnede giydiği iddialı ve dekolteli kıyafetlerle çok konuşulan Zara, aktif olduğu sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

ARAPÇA DERSİ

Zara, bu defa Arapça öğrenme sürecindeki eğlenceli anlarını yayınladı. Ünlü isim yayınladığı video ile takipçilerini hem güldürdü hem meraklandırdı.

"SONUNDA TUTTURDUM"

Zara, paylaşımına şu notu yazdı: "Arapça şarkı öğrenirken ben kendime bir filtre seçtim, tam benzemek için. Tam olaya kaptırdım filtreyi falan unuttum tabi. Hoca da bir türlü beğenmedi, sonunda tutturdum ama.."