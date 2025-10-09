Seda Bakan, takımları çekti! Son pozlarına beğeni yağdı

Başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Seda Bakan, bir moda dergisi için kamera karşısına geçti. Verdiği pozlarda siyah bir takım elbise ile dikkat çeken başarılı oyuncu, görünümünü minimal aksesuarlar ve doğal makyajla tamamladı.

GÜÇLÜ KADIN İMAJI

Saçlarını geriye tarayarak kullanan Bakan, güçlü kadın imajını zarafet kattı.

Bakan’ın doğal güzelliğini öne çıkaran kareleri, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiren Seda Bakan, sık sık farklı moda anlayışlarını deniyor.

Daha önce romantik, bohem ve günlük stillerle kamera karşısına geçen oyuncu, bu kez “modern iş kadını” çizgisinde bir görünüm sergiledi.