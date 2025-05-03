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Seda Bakan, yeni projesine hazırlanıyor

Seda Bakan, yeni projesine hazırlanıyor Adile Naşit'in hayatı film oluyor. "Adile" adlı filmde Müjde Ar'ı canlandıracak olan Seda Bakan, usta oyuncuyla bir araya geldi.