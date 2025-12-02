Seda Sayan, eşine aşkını haykırdı: "Yine onu seçerdim"

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü sanatçı Seda Sayan, 2022 yılında Çağlar Ötken ile evlenmişti.

Son olarak eşiyle birlikte sahneye çıkarak performans sergileyen Sayan, bu anlarla magazin gündemine damga vurmuştu. Sayan'ın sahnesine sürpriz bir şekilde çıkan eşi Çağlar Ökten, ünlü çiftin arasındaki sevgi dolu anlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz akşam bir muhabirin sorularını yanıtlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti aşklarını adeta bir kez daha haykırdı.

"YİNE SEDA SAYAN'LA EVLENİRİM"

Çağlar Ökten'in, "Dünyaya bir daha gelecek olsam yine Seda ile evlenirdim" sözlerine karşılık Seda Sayan, "Ben de dünyaya bir daha gelecek olsam yine onu seçerdim" dedi.