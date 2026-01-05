Seda Sayan kadınları uyardı: Beğendiğiniz erkeğin GBT’sine baktırın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yedisi resmi ikisi imam nikahlı olmak üzere toplam 9 evlilik yapan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez kadınlara verdiği tavsiye ile gündeme oturdu.

Kadınlar için evlenecek adam bulmanın zorlaştığını söyleyen sanatçı, iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulundu:

"GBT YAPTIRIN"

"Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT (Genel Bilgi Toplama) yaptırın!" GBT, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı."