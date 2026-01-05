Abone ol: Google News

Seda Sayan kadınları uyardı: Beğendiğiniz erkeğin GBT’sine baktırın

Son yaptığı evlilikle aradığı aşkı bulduğunu söyleyen Seda Sayan, son olarak kadınlara verdiği tavsiye ile dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 09:25
Yedisi resmi ikisi imam nikahlı olmak üzere toplam 9 evlilik yapan Seda Sayan, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez kadınlara verdiği tavsiye ile gündeme oturdu.

Kadınlar için evlenecek adam bulmanın zorlaştığını söyleyen sanatçı, iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulundu:

"GBT YAPTIRIN"

"Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT (Genel Bilgi Toplama) yaptırın!" GBT, kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı."

