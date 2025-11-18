Seda Sayan müstakbel gelini İlayda Alişan'ı programına konuk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yer aldığı projelerin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlar ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, dikkat çekmeye devam ediyor.

MÜSTAKBEL GELİN

Ünlü isim, bu kez de oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ünlü oyuncu İlayda Alişan'ı programında konuk etti ve bu anlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oğulcan Engin'in bir süredir birlikte olduğu İlayda Alişan'ın, Seda Sayan'la samimi sohbet adeta güne damga vurdu.

"OĞLUMA KARIŞMIYORUM"

Müstakbel gelini İlayda Alişan'ı programında ağırlayan Sayan, Alişan'ı sorularıyla terletti. Seda Sayan, "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun. Oğluma karışmıyorum ki ben öyle bir anne değilim ben. Biz birbirimize oğlumla çok fikir danışıyoruz. Bana çok güler." dedi.

"OĞULCAN'I ÖZLEDİM

Alişan ise, "Evet siz arkadaş gibisiniz. Birbirinizin fikirlerini alıyorsunuz. Ben hepsine şahidim. Görünce fotoğrafları Oğulcan'ı özledim şimdi." diye konuştu.