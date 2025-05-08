Haber Merkezi

Yedi kez nikah masasına oturan ve son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022'de evlenen Seda Sayan, her yaptığıyla gündem olan isimlerden.

SEDA'NIN SABAHI

Enerjisiyle kendine hayran bırakan Sayan, her sabah güne nasıl başladığını anlattı.

Sayan, sabahları enerjik bir şekilde güne başladığını ve hiç vakit kaybetmeden işlerine koyulduğunu söyledi.

"OYNUYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Sayan, "Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum" diye konuştu.