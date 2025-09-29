Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi

Birçok favori yapımdan bildiğimiz Seda Türkmen; Erdal ile Ece, Sustalı Ceylan, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi projelerde yer almıştı.

2019 yılında Bora Akkaş’la tek celsede boşanan oyuncu, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Türkmen, yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile ilişkisini sosyal medyadan yayınladığı kareyle duyurmuştu.

İKİNCİ KEZ GELİN OLDU

Seda Türkmen ve Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, geçtiğimiz gün evlendi.

"BİZ EVLENDİK"

Sürpriz bir şekilde evlenen çift, nikahtan kareleri ''İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik'' notuyla paylaştı. Mutlu haber sonrası çifte, sevenlerinden 'tebrikler' mesajı yağdı.