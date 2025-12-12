Selena Gomez'den aşk paylaşımı! Beğeni yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllarca gerçek aşkı arayan Selena Gomez, müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco ile sade ama büyüleyici bir törenle evlendi.

Aşk hayatı yolunda giden Gomez, sık sık yeni hayatıyla ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

DOĞAL YAŞAM

Instagram'da 416 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü isimden yine aşk dolu kareler geldi. Eşi Benny Blanco ile fotoğraflarını da paylaşan Gomez doğal yaşamını gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı kısa sürede 1 milyon beğeni aldı. Gomez'in yorumları sınırlandırması ise dikkatlerde kaçmadı.