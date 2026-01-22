Abone ol: Google News

Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den yeni kare

Galatasaray-Atletico Madrid maçını birlikte seyreden Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:23
Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin aşkı devam ediyor. 

İkili, son olarak Galatasaray-Atletico Madrid maçını birlikte izledi. 

ROMANTİK ANLAR

Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray-Atletico Madrid maçından romantik bir paylaşım yaptı. 

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile yüzlerinin tam görünmediği formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. 

