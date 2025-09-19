Semiramis Pekkan, akciğer ameliyatı geçirdi! Hastane odasından hastalığını açıkladı

Semiramis Pekkan, yıllarca gözlerden uzak yaşadığı zorlukları ve geçtiğimiz günlerde köpeği ile düştükten sonra başına gelen olayları, ilk kez tüm açıklığıyla anlattı

Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken evinin önünde düştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı.

Semiramis Pekkan, hastaneye gittiğinde doktorunun, "Haydi, gelmişken genel kontrollerini yapalım." demesiyle akciğerlerinde kötü huylu kitle tespit edildi.

"ŞİMDİ ÇOK İYİYİM"

İşte Semiramis Pekkan'ın açıklamaları; "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim."