Seray Sever Bodrun'da kaza yaptı! Panik dolu anlar yaşadı

Bodrum'da lüks aracıyla seyir halinde olan Seray Sever, bir motosiklete çarptı. Çevredekiler yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 11:02
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Seray Sever, artık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan Seray Sever, Bodrum'da kaza yaptı.

ŞOKE OLDU

Sever, Bodrum Gümbet'te arabasıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Büyük bir şok yaşayan Seray Sever, kazanın ardından panik dolu anlar yaşadı.

Endişelenen Sever, ambulans çağırmak istedi ancak kadınların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek istemedi. 

