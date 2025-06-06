Serdar Orçin ve Ece Dizdar çifti evleniyor

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Magazin dünyasında en uyumlu birlikteliklerden biri olarak gösterilen Serdar Orçin ve Ece Dizdar çifti müjdeli haber verdi.

Prens dizisinde Kalesh karakterini canlandıran Orçin, haberi Instagram hesabından duyurdu.

DÜĞÜN TARİHİ 20 HAZİRAN

Çift, 20 Haziran’da Fenerbahçe'de nikah masasına oturacak.

Sadece ailelerinin ve en sevdikleri arkadaşlarının katılacağı bu özel günde, çift nikâh töreninin ardından kutlama yapacak.

"ONU KAYBETMEK BENİ PARÇALAR"

Bu arada çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Ece Dizdar daha önce katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şu açıklamaları yapmıştı;