Serdar Orçin ve Ece Dizdar çifti evleniyor

Magazin dünyasında en uyumlu birlikteliklerden biri olarak gösterilen Serdar Orçin ve Ece Dizdar çifti müjdeli haber verdi.
Prens dizisinde Kalesh karakterini canlandıran Orçin, haberi Instagram hesabından duyurdu.
DÜĞÜN TARİHİ 20 HAZİRAN
Çift, 20 Haziran’da Fenerbahçe'de nikah masasına oturacak.
Sadece ailelerinin ve en sevdikleri arkadaşlarının katılacağı bu özel günde, çift nikâh töreninin ardından kutlama yapacak.
"ONU KAYBETMEK BENİ PARÇALAR"
Bu arada çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.
Ece Dizdar daha önce katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şu açıklamaları yapmıştı;
Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek.
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