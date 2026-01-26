Serdar Ortaç sahnede düştü! O anlar hayranlarını korkuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pop müziğin usta isimlerinden Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde hayranlarına korku dolu anlar yaşattı.

Sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'a hemen sahnedekiler yardımcı oldu.

YERDE ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahnede yaşadığı bu talihsiz olay sırasında da şarkı söyleyeme devam etmesi dikkat çekti.

"ÇOK İYİYİM"

rtaç kısa bir açıklama yaparak "Konsere çıkıyorum bir şeyim yok ayağım pervaneye dolandı o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim" dedi.