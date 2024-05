Serenay Sarıkaya hayatını ve kendini anlattı: "Zor bir hayat yaşadım" Aşk haberleri ile uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, zor bir hayat yaşadığını itiraf etti.

En son dijital bir platforma yaptığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle şu sıralar gündem olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, GQ dergisine konuştu.

Ekranların en beğenilen isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, mesleğinden özel hayatına dek çarpıcı açıklamalar yaptı…

"Özgür ve cesur olmak zorundaydım"

Babası çok erken yaşlarda ayrıldığı için annesiyle zorlu bir hayat mücadelesi verdiklerini anlattı. Sarıkaya, "Zor bir hayattı. Özgür ve cesur olmak zorundaydım. Hayatta kalabilmek için cesur kararlar almalıydım. Bu zorunluluk daha sonra bir karakter özelliği haline geldi." dedi.

"Ben başıma gelen hiçbir şeyi kötü değerlendirmem. Orada illa benim anlamam, görmem, duymam gereken bir şey vardır.

"Zamana güvenmek gerekiyor"

Zamana güvenmek gerekiyor. Sen bir şeylere hazır olduğunu düşünsen bile, o göze aldığın şeylerin sana neler getireceğini tahmin etmek mümkün değil.

"Her şeyi sindirerek yaşıyorum"

Yaşamayı çok seviyorum. Hiçbir şey için acele etmeden, bütün anlarımı, iyisiyle kötüsüyle, tadını çıkartarak, farkında olarak, sindirerek yaşıyorum.

"Ben suyum"

Su gibi her yere, her şeye akmayı severim. Ben suyum, su ile ilgili her şeyim. Bulunduğum kabı doldurmayı, esnek olmayı, akışta olmayı severim.

"Kusurlarımı çok seviyorum"

Kendimi kusursuz bulmuyorum, kusursuz olanı da sıkıcı buluyorum. Kusurlarımı çok seviyorum.

"Çok az insan var hayatımda"

Yalnızlığı çok seven bir insanım. Çok az insan var hayatımda. Kalabalık ortamlar sonrasında eve gelip günlerce yatağımdan çıkmadığım oluyor.

Hiç kimseyle yarışmadım. Eğer kendinle rekabet ediyorsan, kendinde bulduğun şeyler gerçekten başına çok büyük mucizeler getirebiliyor.

"Annem o kadar cesur ve korkusuz bir kadın ki"

İlk ilham kaynağım annemdi. O kadar cesur ve korkusuz bir kadın ki. Bana çok büyük bir cesaret verdi. Kendisi de hayatı boyunca hep çok cesur kararlar almış. Bütün yazılanı, olanı bozmuş, yeniden yapmış."

“Müziği bir hobi olarak seviyorum"

Müzisyen Mert Demir ile aşk yaşayan ve onun bir şarkısında vokal yapan Sarıkaya, “Müziği bir hobi olarak seviyorum. Böyle bir gelecek planım yok.” diye konuşuyor.