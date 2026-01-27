Bayhan'dan aşk itirafı geldi! Sözleri hayranlarını üzdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.

Her yaptığıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Bayhan, bu defa aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının "platonik aşk" itirafı, sevenlerini üzdü.

"ÜÇÜ DE PLATONİK"

Özel hayatına dair ilk kez itirafta bulunan şarkıcı Bayhan, "Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de ‘seni seviyorum’ bile diyemedim." dedi.