İrem Derici'den sarmaş dolaş aşk pozları! Paris'e uçtular

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı İrem Derici'nin, sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip çıkmalarıyla iddialar güçlendirmişti.

"HAVADAYIZ"

Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum, ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

PARİS'E GİTTİLER

İlişkilerindeki kısa süren krizi atlatmayı başaran çiftten mutluluk pozları geldi. Ünlü şarkıcı, Paris tatilinden yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Derici ve erkek arkadaşı Kunukçu'nun romantik anlarına yorum ve beğeni yağdı.