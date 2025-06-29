Sevcan Orhan hastanelik oldu

Sevcan Orhan, hayranlarını korkuttu.

Şarkıcı Sevcan Orhan, konser vermek üzere bulunduğu Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde sahnedeyken fenalaştı.

Şarkısını seslendirdiği sırada bir anda fenalaşan sanatçıya ilk müdahale, orkestra arkadaşları tarafından yapıldı.

HASTANEYE KALDIRLDI

Durumun ciddiyet kazanması üzerine sahneye sağlık ekipleri çağrıldı.

Orhan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan, yazılı bir açıklama yaparak hastaneden ayrıldıklarını duyurdu.

Orhan, "Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz." dedi.