Sevgilisi 13 yaş küçük! Ahu Yağtu öpmeye doymuyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın çocuğunun annesi, eski eşi oyuncu Ahu Yağtu, aşk orucunu meslektaşı Bora Cengiz ile bozmuştu.

Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken yakalandıktan sonra aşklarını gizlemekten vazgeçen ikili, daha sonra yeni yıl gecesinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

13 YAŞ FARK VAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, aralarındaki 13 yaş farkla uzun süre konuşuldu. Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, katıldıkları bir etkinlikte romantik anlar yaşadı.

AYDA 10 BİN DOLAR NAFAKA

Ahu Yağtu, 2000 yılında Doğan Akçura ile evlenmiş, 2005 yılında ise bu evliliğini sonlandırmıştı. Daha sonra komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında nikah masasına oturan Yağtu'un, bu ilişkisinden 'Kemal' adını verdiği bir oğlu olmuştu. İkili, 2013 yılında ise yollarını ayırmıştı.

Yağtu uzun bir süre Cem Yılmaz'dan aldığı nafaka ile magazin gündeminde adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, komedyenden 10 bin dolar nafaka alıyor.