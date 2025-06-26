Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle dikkat çekti!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakteri ile gönüllere taht kuran Şevket Çoruh özel hayatını gözlerden uzak yaşayan isimlerden.

Çoruh, magazinde olmayı sevmese de eşi güzelliğiyle gündem olmayı başarıyor.

Son olarak kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Harbiye Açıkhava'da konsere geldi. Çoruh'un 2018 yılında nikah masasına oturduğu Özge Turna güzelliğiyle adeta mest etti.

Çoruh'un eşini görenler yorum yapmadan geçemedi.

İKİ KIZI VAR

2018'de dünyaevine giren Özge Turna ile Şevket Çoruh çifti, kızları Turna'ya doğum günün partisi düzenlemişti. Baba-kızın doğum günü karelerine yorum yağmıştı.

Çoruh ve ailesi, doğum günü öncesi basın mensuplarıyla da bir araya gelmişti. Çoruh, "Kızınız ekranda sizi takip ediyor mu?" sorusuna, "Şu an pek televizyon seyretmiyor" yanıtını vermişti..

Meslektaşı Günay Karacaoğlu ile 1993-1997 yılları arasında evli kalan Çoruh'un gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı daha var. Gülenay Çoruh, özellikle annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor....