Şeyma Subaşı yine gerçek aşkı bulamadı! Manken sevgilisi Marlon Teixeira ile ayrıldı

Daha önce iki evlilik yapan Şeyma Subaşı, yaşadığı aşklarla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşıyordu.

"EVLİYİM" DEMİŞTİ

''Ruhum evli. O kişi ile evliyim.'' diyerek aşkını anlatan Şeyma Subaşı'nın mutluluğu yine uzun sürmedi.

Aşıklar birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Bu son gelişmeyle birlikte Subaşı, aşk hayatında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.