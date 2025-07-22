Sezen Aksu'nun son hali! Yeni imajına yorum yağdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sezen Aksu'nun, yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberiyle yıkıldığı ve zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Aksu'nun eline aldığı tıraş makinesi ile saçlarını kazıttığı söyleniyordu.

SEZEN AKSU'NUN SON HALİ

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'sinin son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Aksu'nun kısa ve beyaz saçları dikkat çekti.

YENİ ALBÜM ÇIKARMIŞTI

Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları', yayınlandığı andan itibaren dijital platformlardaki listelerde ilk sıralara yerleşti. Albüm, aynı zamanda dünya çapında yayınlandığı hafta en çok dinlenen 6'ncı albüm oldu.