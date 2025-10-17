Sibel Can babaanne oldu! Lina bebek doğdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şu sıralar Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündemde olan Sibel Can, babaanne oldu.

Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı sunucu Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, 8 Ekim 2022'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

MAİMİ'DE DOĞDU

Engin Can Ural ile Merve Kaya Ural ilk bebeklerini Miami'de kucaklarına aldı. Babaannelik heyecanı yaşayan Sibel Can'ın torununa, Arapça 'hurma ağacı' anlamına gelen 'Lina' adı verildiği öğrenildi.

DOĞMADAN PARTİSİ DE OLDU

Çift geçtiğimiz aylarda, bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Doğum için gün sayan Merve Kaya, ‘baby shower’ partisi bile düzenlemişti.