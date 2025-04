Haberler



Sibel Can: Bodrum'dan ev almak istemedim, Miami'den villa aldık

Sibel Can: Bodrum'dan ev almak istemedim, Miami'den villa aldık Kariyer yolculuğunu anlatan ve kazandığı ilk parayla Karagümrük'te apartman aldığını söyleyen Sibel Can, Miami sevgisinden de bahsetti. "Bodrum'da ev almak istemedim, Miami'den aldım" diyen Sibel Can, babasının da yurt dışına yönlendirdiğini söyledi.