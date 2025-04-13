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Sevilen şarkıcı Sibel Can, sık sık Miami'ye gidiyor.

Orada villası bulunan ve çocuklarıyla bazı dönemler orada yaşayan Sibel Can, Miami sevgisiyle gündeme geliyor.

1996'da Williams Island Club-Aventura'da lüks bir villa alan Can, özellikle kızı Melisa ile yoğun sahneleri sonrası soluğu Miami'de alıyor.

Son olarak katıldığı bir yayında Miami'den ev aldığı süreci anlatan Can, Bodrum'da rahat edemediğini söyledi.

"İZLEDİĞİM DİZİDEN SONRA EV ALMAYA KARAR VERDİM"

İbrahim Selim'in programına konuk olan Sibel Can, Miami sevgisini "Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Bayılıyordum Miami'ye. Bir de ben sıcak, deniz seviyorum. O diziye kilitlenmiştim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. O kadar çok sevdiğim bir yerdeydi. Hayal ediyordum gitmeyi.

Melisa, Engincan küçüktü. Emir daha doğmamıştı. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim. Daha gittiğim an ev almaya karar verdim. Dönünce de evimi seçtim aldım." diye anlattı.

"BODRUM'DA ALACAĞIMA MİAMİ'DE ALDIM"

Sibel Can devam eden sözlerinde şöyle dedi:

Bodrum'da alacağıma, hiç rahat edemem. Bodrum'da alacağıma Miami'de alayım dedim. Bodrum'a gittim, başıma gelmeyen kalmadı. Benim babam da kızım Bodrum, Çeşme alma. Rahat edemeyeceksin. Yurt dışında derdi hep babam. Miami'ye tatile gittim ve evi aldım.

"5 KATLI APARTMAN ALDIM"

Selim'in "Kazandığın ilk parayla ne aldınız?" sorusuna da yanıt veren Sibel Can, "Kazandığım ilk parayla ufak tefek şeylerin dışında; 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. O zaman Karagümrük'te evler de ucuzdu." dedi.