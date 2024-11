Haberler



Sibel Can, sahne aldığı mekanda kıyafetinin azizliğine uğrayarak yere yığıldı

Ankara'da konser veren Sibel Can kıyafeti kadar yaşadığı talihsiz kazayla da konuşuldu. Siyah uzun bir elbise tercih eden Sibel Can, sahnede bir anda dengesini kaybederek yere düştü.