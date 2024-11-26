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Haber Merkezi

Sibel Can, Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada'da sevenleriyle buluştu.

Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can, sahnede zor anlar yaşadı.

KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü şarkıcı, performans sırasında dengesini kaybederek düştü.

İKİ KİŞİNİN YARDIMIYLA KALKABİLDİ

Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi.

Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.

MORAL VERDİLER

Müzikseverler Can’a moral olmak için alkış tuttu.

ELBİSESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sibel Can’ın sahneye çıktığı elbisenin tasarımcısının ünlü modacı Amor Garibovic olduğu ve bu elbisenin Sibel Can’a hediye olarak verildiği ortaya çıktı.

Ancak, bu elbisenin fiyatı dudak uçuklatacak kadar yüksek.

Sosyal medyada gündem olan bu kıyafetin fiyatı tam olarak 150 bin TL.