Sibel Can ve Orhan Gencebay buluşması! Hayranları poza beğeni yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz haftalarda ilk torununu kucağına alarak babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sibel Can, usta sanatçı Orhan Gencebay ile bir araya geldi.

"BENİM CANIM"

Uzun bir aradan sonra Orhan Gencebay ile bir araya gelen Sibel Can, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Sibel Can, usta sanatçıyla birlikte olan fotoğrafını "Benim canım Orhan abiciğim." sözleri ile paylaştı.