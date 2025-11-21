Abone ol: Google News

Sibel Can ve Orhan Gencebay buluşması! Hayranları poza beğeni yağdırdı

Uzun yıllardır dost olan iki usta isim Sibel Can ve Orhan Gencebay'ın buluşmasından çekilen kare kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 12:59
  • Sibel Can, uzun süredir dostu olan Orhan Gencebay ile buluştu.
  • Bu buluşma, Sibel Can'ın sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi gördü.
  • Sibel Can, fotoğrafı "Benim canım Orhan abiciğim." ifadesiyle paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk torununu kucağına alarak babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sibel Can, usta sanatçı Orhan Gencebay ile bir araya geldi.

"BENİM CANIM"

Uzun bir aradan sonra Orhan Gencebay ile bir araya gelen Sibel Can, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Sibel Can, usta sanatçıyla birlikte olan fotoğrafını "Benim canım Orhan abiciğim." sözleri ile paylaştı.

