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Sibel Can'ın gurur günü! Küçük oğlu Emir üniversiteden mezun oldu

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezuniyet fotoğraflarını anne Sibel Can, sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 07:26
Sibel Can'ın gurur günü! Küçük oğlu Emir üniversiteden mezun oldu

Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden ünlü şarkıcı Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiş, 10 yıl evli kaldıktan sonra da ayrılmıştı.

Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu.

AİLESİ YANINDAYDI

Emir Aksüt'ü, ablası Melisa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da yalnız bırakmadı.

Sibel Can; "Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz!" mesajını yayımladı.

Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını; "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum." notuyla paylaştı.

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