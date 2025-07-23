Sibel Can'ın gurur günü! Küçük oğlu Emir üniversiteden mezun oldu

Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden ünlü şarkıcı Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiş, 10 yıl evli kaldıktan sonra da ayrılmıştı.
Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu.
AİLESİ YANINDAYDI
Emir Aksüt'ü, ablası Melisa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da yalnız bırakmadı.
Sibel Can; "Canım oğlum, tebrikler. Seninle gurur duyuyoruz. Seni çok seviyoruz!" mesajını yayımladı.
Melisa Ural, kardeşinin kepli fotoğraflarını; "Emir'im bir taneciğim seni çok fazla seviyorum." notuyla paylaştı.