Sibel Can'ın gurur günü! Küçük oğlu Emir üniversiteden mezun oldu Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nden mezun oldu. Mezuniyet fotoğraflarını anne Sibel Can, sosyal medya hesabından yayınladı.