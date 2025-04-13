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Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur 'Pembe' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı.

Taşçıoğlu, ayrılışının ardından da sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

Taşçıoğlu veda mesajında, "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz.

Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum." ifadelerine yerdi.

Taşçıoğlu için rol arkadaşları tek tek paylaşım yaptı, ancak Evrim Alasya'nın paylaşım yapmaması dikkat çekti.

"SİBEL'LE KONUŞTUK, SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Gelen eleştiriler sonrası sessizliğini koruyan Evrim Alasya, Instagram hesabından bir video yayınladı.

Eleştirilere adete ateş püsküren Alasya, "Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." dedi.

Evrim Alasya'nın yaptığı açıklama şöyle;

"PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİM"