Sibil Çetinkaya, 8 gündür hastanede tedavi görüyor

Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.

Çetinkaya, son yaptığı paylaşımda 8 gündür hastanede olduğunu söyledi ve hastalığının nedeninin de bulunamadığını belirtti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

“Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan.

Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak.” diyen Çetinkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü fenomen, anne ve babasının başında olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"ATEŞ KÖTÜ YAPIYOR"

"Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor, tüm kan testleri her gün inceleniyor.

Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim, kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."