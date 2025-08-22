Abone ol: Google News

Sıcak havalar yürüyüş yaptırmadı! Hülya Avşar'ın spor çözümü

Ayvalık'taki yazlığından sıkça paylaşım yapan Hülya Avşar, hem doğal halleriyle hem de enerjik duruşuyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 16:02

Yaz aylarını  Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yazlığında geçiren Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aşırı sıcak havalar yüzünden yürüyüşe çıkamayan Hülya Avşar, başka bir yöntem buldu.

"SICAKTAN YÜRÜYEMEDİ"

Düzenli yürüyüşler yapmayı seven Avşar, bu kez evde kalarak dans ederek keyifli anlar yaşadı.

O ZAMAN DANS

Avşar, sosyal medya hesabından 'Sıcaktan yürüyüşe çıkamayınca...' notuyla paylaştığı videoda ritmik adımlar atarak eğlenceli bir performans sergiledi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

