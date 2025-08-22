Sıcak havalar yürüyüş yaptırmadı! Hülya Avşar'ın spor çözümü

Yaz aylarını Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yazlığında geçiren Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Aşırı sıcak havalar yüzünden yürüyüşe çıkamayan Hülya Avşar, başka bir yöntem buldu.
"SICAKTAN YÜRÜYEMEDİ"
Düzenli yürüyüşler yapmayı seven Avşar, bu kez evde kalarak dans ederek keyifli anlar yaşadı.
O ZAMAN DANS
Avşar, sosyal medya hesabından 'Sıcaktan yürüyüşe çıkamayınca...' notuyla paylaştığı videoda ritmik adımlar atarak eğlenceli bir performans sergiledi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hayranlarından büyük beğeni topladı.