Simge Sağın'dan Kazım Koyuncu itirafı! Açıklaması gündem oldu

Türk pop müziğinin popüler ismi Simge Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sağın, bu sefer yaptığı bir açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı "Bugüne kadar kırdığın en büyük pot neydi?" sorusuna ortalığı buz kestiren bir cevap verdi.

"UNUTKANIM"

"Kazım Koyuncu'nun abisi yıllar önce, ben Eskişehir'de sahnedeyken izlemeye gelmiş beni. Benim de çok sevdiğim patronlarım, buradan Gürdal ve Nedim Abacı'ya Abacılara selam söylüyorum. Ben orada 4 yıl sahne aldım ve çok uzun yıllar çok iyi sahneler yaptık, birçok insan beni izlemeye geldi ünlülerden. Ben zaten sahnede çok böyle unuturum her şeyi. Arnavutlarda bunaklık vardır ya hani, o bende var yani.

"BUZDOLABI OLDU ORTALIK"

"Bir anlık boşluğuma geldi, kart geldi 'Kazım Koyuncu'nun abisi burda, onore edelim' diye. Biz gelen sanatçılarımıza hep hoş geldiniz, beş gittiniz deriz, güzel de bir şey. Benim tabii kafa gitmiş. Ben bunu söyledikten sonra, 'Hoş geldiniz, Kazım Koyuncu'nun abisi buradaymış' dedim, 'Kardeşiniz de beni hiç izlemeye gelmiyor' dedim. Böyle bir buzdolabı oldu ortalık. Buz kesti. Arkadan davulcum, 'Sen ne dedin?' falan dedi. Ben ne oldu falan diyorum hala bir de o kadar gitmiş ki kafa sahnede. Mesela beni o gece bir uyarmışlardı, 'Sen nasıl böyle bir şey söylersin?"

Simge Sağın'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcıya yorum yağdı.