Sinan Akçıl, Ece Erken hakkında konuştu: "Yaşandı ve bitti"

- Sinan Akçıl ve Ece Erken yaz aylarında kısa süreli bir aşk yaşadı.
- Akçıl, ilişkilerinin 1-1.5 ay sürdüğünü ve artık bu konu hakkında konuşmak istemediğini belirtti.
- Ece Erken ise biten aşkını sosyal medyada duyurduktan kısa bir süre sonra yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Ünlüler dünyasının çapkın isimlerinden Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişlerdi.
"ENİŞTEM" DİYORDU
Burcu Kıratlı ile evliyken Sinan Akçıl’a "Eniştem" dediği görüntüler sosyal medyada büyük ses getiren Ece Erken, "Bırakın mutlu olayım" diyerek aşkını herkese ilan etmişti. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.
İlişkisi kısa sürede biten Sinan Akçıl'dan samimi açıklamalar geldi.
"YAŞANDI VE BİTTİ"
Ece Erken ile biten ilişkisi hakkında konuşan Akçıl "1-1.5 ay filan sürdü. Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti. Konu da orada kapandı benim için." dedi.