Sinan Akçıl, Ece Erken hakkında konuştu: "Yaşandı ve bitti"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlüler dünyasının çapkın isimlerinden Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişlerdi.

"ENİŞTEM" DİYORDU

Burcu Kıratlı ile evliyken Sinan Akçıl’a "Eniştem" dediği görüntüler sosyal medyada büyük ses getiren Ece Erken, "Bırakın mutlu olayım" diyerek aşkını herkese ilan etmişti. Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.

İlişkisi kısa sürede biten Sinan Akçıl'dan samimi açıklamalar geldi.

"YAŞANDI VE BİTTİ"

Ece Erken ile biten ilişkisi hakkında konuşan Akçıl "1-1.5 ay filan sürdü. Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti. Konu da orada kapandı benim için." dedi.