Şinasi Yurtsever'in eşi Ferihan Yurtsever günler sonra paylaşım yaptı

Haber Merkezi

Kardeş Payı'nın Büyük Hilmi'si, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı gibi karakterlere can veren ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart günü hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN GİZLEŞMİŞTİ

Yurtsever'in hastalığını ailesinden gizlediği ve ailesinin ölüm haberini sosyal medya aracılığıyla öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Ferihan Yurtsever, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Acılı eş, Instagram'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Şinasi Yurtsever'i sevgi ve özlemle anacağımız 52. gün merasiminde, dualarımızla bir arada olmak dileğiyle, siz değerli dostlarımızı ve ailemizi Balçova Cemevi'nde 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te bekliyoruz."