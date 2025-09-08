Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi! Güzel oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karşılıklı oynadı

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında hayatını birleştiren ve mutlu evliliğiyle dikkat çeken Sinem Kobal, şimdi de kardeşi Kerem ile gündem oldu.

Kerem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Katie Christie ile evlendi.

Kobal düğünden kareleri, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Düğünde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karşılıklı oynayan Sinem Kobal'a yorum yağdı.

Kerem Kobal geçmişte kısa bir süre oyunculuğa ilgi göstermişti. Sinem Kobal, kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol almıştı.

Ünlü çift, 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.