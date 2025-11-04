Abone ol: Google News

Sinem Kobal'ın pozları hayran bıraktı! Siyah-beyaz kareler beğeni aldı

Anne olduktan sonra uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Sinem Kobal, son olarak siyah-beyaz pozlarıyla adından söz ettirdi.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 11:41
  • Sinem Kobal, siyah-beyaz pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
  • Instagram'da paylaştığı fotoğraflar, geniş bir beğeni topladı.
  • Kobal, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli ve iki çocuk annesi.

Oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında mutluluğa evet diyerek evlenmişti. Çiftin evliliğinden Lalin ve Lina adını verdikleri iki kız çocukları dünyaya geldi.

SİYAH BEYAZ KARELER

'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, siyah beyaz karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. 6 milyon takipçisi bulunan oyuncunun son fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

